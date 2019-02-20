Palu Ailesi olayında şok detay: Öldürmeden önce kredi çektirmiş

İddianameye göre Palu ailesinin büyük kızı maktule Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenerek İstanbul'a yerleşti. İki çocuğu olan Meryem, 2006'da eşini terk ederek Kocaeli Körfez'deki ailesinin yanına geldi. Eşini İstanbul'a geri götürmek için geldiğinde çıkan kavgada baba Harun Palu av tüfeği ile damadı Tahnal'ı öldürdü ve cezaevine girdi. Bu durumu fırsat bilen ailenin diğer damadı Tuncer Ustael İstanbul'dan Kocaeli Körfez'e geldi. Kayınvalidesi, kayınbiraderleri ve baldızlarını öldürülen Ahmet Tahnal'ın yakınlarının kendilerini öldüreceklerini söyleyerek korkuttu. Evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığı ile kayınpederine ait 4 katlı bir binayı ve İstanbul'daki bir daireyi üzerine devraldı. Savcıya göre 'sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olan şüpheli' baldızı Meryem'i öldürmeyi tasarladı. Sonra da Meryem'in kocasından dolayı aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için maktuleye annesi Hava adına noterden vekâletname verdirdi.

ÖLDÜRMEDEN KREDİ ÇEKTİRDİ

Meryem'i, Tahnal ailesine bulundukları yer hakkında bilgi vermekle suçlayarak sürekli dövdü. Bazen de ağaca bağlayıp aç susuz bıraktı. 20 Aralık 2008'de de Meryem'i defalarca tekmeleyerek 'canavarca bir hisle' öldürdü. Öldürdükten sonra cep telefonunu ve banka kartını çaldı. Sonrasında kayınbiraderi İsa'ya şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak için Meryem'in eşinin akrabaları tarafından kaçırılmış olabileceği şeklinde bir şikâyet başvurusu yaptırdı. Ayrıca Meryem'i öldürmeden kısa süre önce de 8 bin 500 lira ihtiyaç kredisi aldırdı.

Ustael için 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Meryem Tahnal'ın annesi Hava Palu, kardeşleri İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in de "kardeşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle,eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 8 Nisan'da görülecek. (Hürriyet)