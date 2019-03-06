Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunmuyor. Son dakika olarak yayınlanan 5 günlük raporda kar yağışı, don ve buzlanma olacak illeri paylaştı. Konuyla ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından devam ederken, 'Kar ne zaman yağacak' sorusu ise kış aylarının en çok aratılan soruları arasında bulunuyor. Biz de bu haberimizde sizler için Meteoroloji'den gelen hava durumu raporları doğrultusunda kar yağışı ile ilgili detayları hazırladık…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan tahminler doğrultusunda Perşembe gününe kadar kar yağışı beklenmezken, Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen iller…