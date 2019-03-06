Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

’den son dakika ve uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle bugün gece saatlerinde Marmara bölgesinde yağış beklenirken, kar yağışı ile ilgili vatandaşların da yurt genelinde araştırmaları sürüyor. Konuyla ilgili Meteoroloji’den de açıklama gecikmedi. ‘Kar ne zaman yağacak?’ Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı yağan iller ve 5 günlük hava durumu raporları…

Giriş Tarihi: 6.3.2019 21:10
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve ile ilgili uyarılarda bulunmuyor. Son dakika olarak yayınlanan 5 günlük raporda kar yağışı, don ve buzlanma olacak illeri paylaştı. Konuyla ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından devam ederken, 'Kar ne zaman yağacak' sorusu ise kış aylarının en çok aratılan soruları arasında bulunuyor. Biz de bu haberimizde sizler için Meteoroloji'den gelen hava durumu raporları doğrultusunda kar yağışı ile ilgili detayları hazırladık…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan tahminler doğrultusunda Perşembe gününe kadar kar yağışı beklenmezken, Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen iller…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN