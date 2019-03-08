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Son dakika haberi: 'den ve uyarısı geldi! Kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü’nden ve ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM, bugün yaptığı paylaşım ile yaşanacak olumsuz hava koşulları ile ilgili vatandaşları uyardı. Özellikle son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olurken, diğer bölgelerde ise yağışlar ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, ‘Kar ne zaman yağacak’ İşte Meteoroloji’den yurt genelinde hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklenen iller…

Giriş Tarihi: 8.3.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 08:37
Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Her ne kadar Düzce ve Sakarya bölgesinde sis etkili olsa da genel olarak sıcaklıklar iyi durumda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise bu konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Hava durumu haberlerini yakından takip eden vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak' gibi sorulara da yanıt arıyorlar. İşte MGM'den gelen tüm uyarılar ve kar yağışı beklenen iller

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İşte MGM'den gelen bilgiler doğrultusunda tüm yurtta hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklenen iller…

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağacak mı?
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