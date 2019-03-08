Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Her ne kadar Düzce ve Sakarya bölgesinde sis etkili olsa da genel olarak sıcaklıklar iyi durumda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise bu konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Hava durumu haberlerini yakından takip eden vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak' gibi sorulara da yanıt arıyorlar. İşte MGM'den gelen tüm uyarılar ve kar yağışı beklenen iller

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İşte MGM'den gelen bilgiler doğrultusunda tüm yurtta hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklenen iller…