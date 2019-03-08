Yerel seçimler ne zaman? 2019 Yerel seçim hangi güne denk geliyor?

?Yerel seçim tarihi bazı bireyler tarafından merak edillirken, diğer tarafta hangi güne denk geleceği de merak edilen konular arasında. Konuyla ilgili YSK'dan ise yazılı açıklama gelmişti. İşte 2019 Yerel seçim tarihi…

Seçim propagandaları için son gün 30 Mart Cumartesi günü olacak, 31 Mart Pazar günü ise yerel seçimler gerçekleştirilecek.

YEREL SEÇİMDE SANDIK BAŞINA KULLANILACAK OY

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti.

Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.