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: 'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

'nın Karataş ilçesinde balık tutup piknik yapmaya giden 5 erkeğin çadırda cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre gençlerin çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 21:03
Son dakika: Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için Karataş'a gelen 5 kişiden yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine balık tutmak için Aydınlar Mahallesi sahilinde bulunan 5 kişinin çadırına gelen jandarma ekibi, içerde hareketsiz yattıklarını fark edip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içerisinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi. .

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Son dakika: Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü
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