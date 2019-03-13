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Arıtma tesisli çeteye ‘’ operasyonu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Arıtma tesisli çeteye ‘10 numara yağ’ operasyonu
İstanbul Silivri'de "10 numara yağ" olarak adlandırılan karışımlı kaçak akaryakıt satışı yapan bir şebeke çökertildi. Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri gerçekleştirdi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Polis, operasyonda 33 ton karışımlı akaryakıt ele geçirdi. 6 aylık seri operasyonların toplamında 655 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi ve seri operasyonlarla devletin 50 milyon lira zarara uğratılması önlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında mühendisin de olduğu 4 kişi tutuklandı. "Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Arıtma tesisli çeteye ‘10 numara yağ’ operasyonu
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