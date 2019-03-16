Uluslararası gemi adamı çetesi

Operasyonu İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. 10 çete üyesi yakalandı. Çetenin aktarım merkezi olarak kullandığı şok evine yapılan baskında 56 kaçak kurtarıldı. Korumaya alınan kaçaklar sınır dışı edilecek. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte gemi adamı belgesi ve sahte acentecilik belgeleri ile Nepal, Hindistan ve Bangladeş gibi Asya ülkelerinden havayoluyla gelen, gemi personeli gibi gösterilerek Türkiye'ye transit vize ile girişi yapılan, sonra da aynı yöntemle Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere örgütlü göçmen kaçakçılığıyla 26 eylemde 86 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kocaeli'nde 11 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

İstanbul'da umut tacirlerine operasyon