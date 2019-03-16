Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uluslararası gemi adamı çetesi

Uluslararası gemi adamı çetesi

Polisi, sahte gemi adamı belgeleriyle aldıkları kaçakları İstanbul’a getiren ve vize süreleri dolmadan deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçıran uluslararası çeteyi çökertti

EMİR SOMER
EMİR SOMER OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Uluslararası gemi adamı çetesi

Operasyonu İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. 10 çete üyesi yakalandı. Çetenin aktarım merkezi olarak kullandığı şok evine yapılan baskında 56 kaçak kurtarıldı. Korumaya alınan kaçaklar sınır dışı edilecek. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte gemi adamı belgesi ve sahte acentecilik belgeleri ile Nepal, Hindistan ve Bangladeş gibi Asya ülkelerinden havayoluyla gelen, gemi personeli gibi gösterilerek Türkiye'ye transit vize ile girişi yapılan, sonra da aynı yöntemle Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere örgütlü göçmen kaçakçılığıyla 26 eylemde 86 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kocaeli'nde 11 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

İstanbul'da umut tacirlerine operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası gemi adamı çetesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN