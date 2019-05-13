Son dakika haberi: Şeyma Subaşı’nın küvet pozu sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı…

Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika olayları yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı her olayla gündem yaratan ve magazin gündemini uzun bir süredir meşgul etmeye devam eden Subaşı, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyada oldukça aktif bir kullanım sağlayan Subaşı yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Son olarak küvet içindeki bir pozu olay olan Subaşı'na takipçileri tarafından yorum gelmeye devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı'nın o pozu: