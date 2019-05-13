Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Şeyma Subaşı’nın küvet pozu sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı…

haberi: ’nın küvet pozu sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı…

ile ilgili haberi! Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı yaptığı her olayla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada her paylaşımı ile olay olmaya devam eden Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı yine viral oldu. Subaşı, kuvet pozuyla Instagram’ı sallarken takipçilerinden de yorumlar gecikmedi.

Giriş Tarihi: 14.5.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:39
Son dakika haberi: Şeyma Subaşı’nın küvet pozu sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı…

ile ilgili olayları yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı her olayla gündem yaratan ve magazin gündemini uzun bir süredir meşgul etmeye devam eden Subaşı, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyada oldukça aktif bir kullanım sağlayan Subaşı yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Son olarak küvet içindeki bir pozu olay olan Subaşı'na takipçileri tarafından yorum gelmeye devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı'nın o pozu:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Şeyma Subaşı’nın küvet pozu sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN