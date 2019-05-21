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Bebek bakma bahanesiyle 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı

ve Ataköy'de bebek bakıcısı olarak girdiği evlerden toplam 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Özbek uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadının ziynet eşyalarını alıp kaçma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 16:02
Bebek bakma bahanesiyle 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı

İstanbul'da bebek bakıcısı olarak çalıştığı evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Ataşehir'de polise şikayette bulunan E.Ö, internetten buldukları Türkmenistan uyruklu "Dilara" isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığı bahanesiyle evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını anlattı.

KENDİNİ "FAZİLET" ADINDA TANITMIŞ

Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini "Fazilet" olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti.

Polis, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla buluştuğu belirlenen kadını, düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Maftuna S. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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