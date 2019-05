Kişiye özel tedaviyle kanseri yendiler

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayesinde geçen ay İstanbul'da düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde Prof. Dr. Mutlu Demiray; hastaları Ayça Çağlar ile Sinem Sönmez'e uyguladığı modern ile geleneksel tıbbın birlikte uygulandığı yöntemi anlattı. Kanserin gen haritasına göre kişiye özel tedavi uygulayan Demiray'ın sunumu büyük ilgi gördü. Yüksek doz C Vitamini ile yeniden eski sağlıklarına kavuşan o hastalar ile Prof. Demiray, ile iki hastası SABAH'a konuştu. Prof. Dr. Demiray, "Kişiye özgü tedavi planlaması için tümörün genetik haritası çıkarılıyor. Böylece hastaya akıllı ilaçların yanı sıra yüksek doz vitamin C'yi kombine ediyoruz" dedi. TSM sanatçısı Ayla Çağlar'ın tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Demiray, "Karaciğer ve midede yaygın tümör vardı. Gen haritası çıkarılıp yüksek doz C vitamini ile kemotarapi kombinasyonu tedavisi uygulamaya başlandı. Amaç tümörü küçültüp hastanın şikayetlerini azaltmaktı. 3 kür kemoterapiden sonra önemli iyileşme oldu. Sonra tümörün olduğu bölgeden biyopsi alındı. Genetik haritalama yapıldı. Yeni çıkan PARP inhibitörleri ismini verdiğimiz ilaçlarla DNA onarımı engellenip, tedaviyi sürdürdük. Yüksek doz vitamin C tedavisi ile büyük aşama kaydettik. 3 ayda tümörlerde yüzde 90'larda iyileşme elde edildi. Yaşam kalitesi arttı. Konserlerine ve televizyon programlarına başladı" dedi.Göğüs kanserine yakalanan ve ilk başlarda karaciğer metastazları olan Sinem Sönmez'le ilgili tedavide de önemli aşama kaydettiklerini söyleyen Prof. Dr. Demiray "Kemoterapi almasına rağmen metastaz olup ilerlemesi normal değildi. Sinem hanımda da aynı yöntemi uygulayıp, gen haritasını çıkardım. Ardından kişiye özel tedavi yöntemini uyguladık. Yüksek doz vitamin C ile haftada 3 tedavisini sürdürdüm. Karaciğerdeki tümör bu yöntemle kayboldu. Kemik metastazları da kontrol altına alındı. Sinem hanım haftada bir vitamin C alarak tedavisini sürdürüyor. Geleneksel tedavilerin modern tedavilerle entegrasyonun sağlandı. Pekin'de 70 ülkeden bin 500 katılımcının katıldığı toplantıda da geleneksel, integratif ve tamamlayıcı tıp toplantısında da benimsenip, bildirgesi yayımlandı" dedi.Hareketlerimde ciddi sorunlar yaşıyordum. Bir yılda çok önemli bir aşama kaydettik. Yataktan çok zinde kalkıyorum. Ameliyatsız çözüm en önemlisi.Hastalığı duyduğumda dünyam başıma yıkılmıştı. İki kızım, eşim beni, 'atlatacağız' diyerek teskin ediyordu. Mutlu Hoca bana, 'Seni ameliyat etmeden iyileştireceğim' dediğinde inanamadım. Sonraki süreçlerde uyguladığı tedaviyle tekrar eski sağlığıma kavuştum. Hastalığım nedeniyle bir yıldır ara verdiğim sahneye yeniden çıkmaya başladım. Dile kolay 30 yıldır sahnelerdeyim. Kanserle mücadelemle ilgili kitap yaza cağım.