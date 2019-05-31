Diyabete karşı deve sütü

Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nde yapılan araştırma, deve sütünün içindeki yağ asitlerinin bu iltihaplanmayı önlediğini, iltihaplanmaya neden olan merkezini oluşturan bir grup proteinin deve sütünde bulunan yağlar sayesinde azaldığını gösterdi. Araştırmaya ilişkin raporda, deve sütüyle ilgili daha önce yapılan araştırmalarda olduğu gibi "deve sütünün diyabeti önlediği" yönünde bir sonuca varmanın mümkün olmadığı belirtildi. Araştırmacılar, deve sütünün çok karmaşık bir yapısı olduğunu ve yapıdan çok tip 2 diyabet üzerindeki etkisinin araştırıldığını belirterek, sütün içeriğine ilişkin daha derin araştırmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

10 KAT DAHA FAZLA DEMİR

Geçtiğimiz günlerde İskoçya'nın başkenti Glasgow'daki bir kafe, Kenya'daki çiftçilere yardım etmek amacıyla mönüye inek ve bitkisel sütlerin yanı sıra deve sütünü de eklemişti. Sağlıklı beslenme akımını takip edenler arasında deve sütü yaygınlaşıyor. Deve sütünün diyabetin yanısıra otizm ve crohn hastalığıyla yaşayanların yaşam koşullarını iyileştirdiği de bazı araştırmalara konu olmuştu. İnek sütünden 10 kat daha çok demir ve C vitamini içerdiği belirtilen deve sütü, Avrupa'nın pek çok yerinde alternatif süt olarak yükseliyor.