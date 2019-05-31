Lösemide umut veren gelişme

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Belçika'nın Vlaams Enstitüsü ve İngiltere'nin Dementia Enstitüsü'nden bilim insanları, lösemi için yeni bir tedavi yöntemi geliştirmeyi başardı. Araştırmacılar, genelde çocuklarda görülen kan ve kemik iliği kanseri olarak bilinen Akut Lenfoblastik Lösemi'nin (T-ALL) tedavisi için bir çalışma yaptı.Ölümcül T-ALL kanseri için daha önce kullanılan ancak ağır yan etkileri olan tedavi yöntemini yeniden düzenlendi. Yapılan testlerde geliştirilen bu tedavinin hem kanserli fareler üzerimde hem de insanlarda başarılı sonuçlar verdiği belirlendi. Kemoterapiye göre çok daha az yan etkileri olan tedavinin daha güvenli olduğu tespit edildi.Kemoterapilerin çok etkili olduğunu ancak uzun vadeli yan etkilere neden olduğunu belirten çalışma grubundan lösemi uzmanı Jan Cools, bu durumun genç hastalara büyük zarar verdiğini kaydetti. Bu genç hastalar için daha az toksik etki yaratan tedaviye acil ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cools, mevcut kemoterapi üzerinde yaptıkları bazı değişiklikle bunu başardıklarını ifade etti. Science Translational Medicine'de yayımlanan çalışmada, yakın zamanda bu tedavi yönteminden yararlanılabileceği vurgulandı. DIŞ HABERLER