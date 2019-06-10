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'den son dakika ve yağış haberi - Hava bugün nasıl olacak?

tarafından yapılan son dakika uyarısına göre başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak olmak üzere yağmur yağışı bekleniyor. Bu haftada da vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son dakika tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, il il ve bölge bölge hava durumu tahminlerine kolayca ulaşabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 10.6.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 19:58
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış haberi - Hava bugün nasıl olacak?

Vatandaşlar tarafından son tahminleri yakından takip edilirken tarafından Türkiye'nin birçok bölgesi için yağış uyarısı geldi. Evden çıkmadan ve plan yapamadan önce bireyler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtnı araştırıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı , Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Antalya, Adıyaman ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinde ve bu akşam ilk saatlerde Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış haberi - Hava bugün nasıl olacak?
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