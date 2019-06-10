Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış haberi - Hava bugün nasıl olacak?

Vatandaşlar tarafından son hava durumu tahminleri yakından takip edilirken Meteoroloji tarafından Türkiye'nin birçok bölgesi için yağış uyarısı geldi. Evden çıkmadan ve plan yapamadan önce bireyler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtnı araştırıyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK? 10-11 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı , Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Antalya, Adıyaman ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinde ve bu akşam ilk saatlerde Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.