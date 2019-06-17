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'te Çeçenler arasında susturucu silahlarla

'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 12:11
Fatih'te Çeçenler arasında susturucu silahlarla çatışma

Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan yine Çeçen uyruklu gruba silahla ateş açtı. Oteldeki Çeçenlerden biri bacağından yaralanırken yaralının arkadaşları kaçan kişilerinin peşinden gitti. Kaçan kişilerden biri peşlerindeki gruptakilerin ateş açması sonucu başından vuruldu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

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Fatih'te Çeçenler arasında susturucu silahlarla çatışma
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