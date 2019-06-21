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’den ve sağanak yağış uyarısı geldi! ve tüm yurtta sağanak yağış...

Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış uyarısı geldi. Neredeyse Temmuz ayına gelmemize rağmen havaların hala kapalı ve yağışlı olması bireyleri oldukça şaşırtıyor. Özellikle ve çevresinde bulunan kasvetli hava vatandaşların konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Her ne kadar sıcaklıkların düzelmesi beklense de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yine fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Biz de Sabah.com.tr olarak İstanbul başta olmak üzere birçok il için Meteoroloji’den paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunu hazırladık.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 07:41
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve tüm yurtta sağanak yağış...

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarına göre bugün başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına görülecek. Temmuz ayına oldukça kısa bir süre kala hava durumunun hala mevsim normalleri seviyesinde olmaması vatandaşları oldukça şaşırtıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de sık sık uyarılar geliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bugünün raporuna ve Meteoroloji'nin paylaştığı önümüzdeki 5 günlük tahminleri sizler için hazırladık. İşte detaylar…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına ve uyarılarına bu başlık altından ulaşabilir. Önümüzdeki 5 günlük il il hava durumu raporunu takip edebilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve tüm yurtta sağanak yağış...
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