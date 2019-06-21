Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve tüm yurtta sağanak yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına görülecek. Temmuz ayına oldukça kısa bir süre kala hava durumunun hala mevsim normalleri seviyesinde olmaması vatandaşları oldukça şaşırtıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de sık sık uyarılar geliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bugünün hava durumu raporuna ve Meteoroloji'nin paylaştığı önümüzdeki 5 günlük tahminleri sizler için hazırladık. İşte detaylar…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına ve uyarılarına bu başlık altından ulaşabilir. Önümüzdeki 5 günlük il il hava durumu raporunu takip edebilirsiniz…