Sel kalktı yası kaldı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 7 kişinin öldüğü 3 kişinin de kaybolduğu selin ardından yaralar sarılıyor. Dün yaşamını yitirenlerden, Büyükşehir Belediyesi çalışanı Baki Turhan ile Mehmet Cevahir toprağa verildi. Cevahir için öğle namazına müteakip Araklı Hacı Hasan Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cevahir'in yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile vatandaşlar katıldı. Baki Turhan ise Yomra ilçesine bağlı Yokuşlu Camisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı törenin ardından, Yokuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi.Bölgede İlk tespitlere göre, 7 bina yıkılırken, 50'ye yakın bina ağır hasar gördü, köprüler çöktü, 150 dekar fındık bahçesinde zarar oluştu. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sel ve heyelanların yaşandığı Araklı'da yaraların bir an önce sarılması için ilk etapta 1 milyon 500 bin TL ödenek gönderirken, her türlü desteğin sağlanması konusunda da Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile görüştü.Sel felaketinde taşkını ilk fark eden Abdülkadir Köseoğlu'nun (20), Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun zemin ve bodrum katında temizlik yapan 10 kişiyi uyararak üst katlara kaçmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardığı ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Köseoğlu, "Can havliyle kendimizi okulun içerisine attık. Okula çıkarken yanımızda operatör vardı. 'Ağabey kaç' diye bağırdım. Makineyi aşağı çevirdi, bir el kornaya bastı. O ses hala kulaklarımda... Okula zor çıktık. Merdivende kaya vardı. Kaç kat çıktık, ne zaman çıktık hatırlamıyorum bile... Korkunç bir ses gelince okul yıkıldı sandık. Helikopter gelince buradan bezle işaret yaptık. Yaralı arkadaşımızı verdik ve alıp gitti. Her şey 2 dakika sürdü" dedi.Selden şans eseri kurtulan Büyükşehir Belediyesi personeli Beytullah Bozali (27) yaşadığı korku dolu anları anlattı: Çamlıktepe'ye 'büz' getirdik. Kamyonu park ettiğim sırada dere taştı ve ağaçlar derede gidiyordu. Kamyonu biraz daha yukarı çıkarmak isterken bir şey beni kamyonla birlikte çevirdi. 3 takla attığımı hatırlıyorum. Sel suları kamyonu çevirmeye başladığında içinde hareket etmemeye çalıştım. O sırada ön cam patladı. Kendimi dışarı attım. Kamyon akıp gitti. Bende derede sürüklenmeye başladım. Bir fındık dalını tutundum ve kendimi çekmeye çalıştım. Dere çok hızlı akıyordu. Zorla kendimi sudan çıkarıp, bağırmaya başladım. Herkes çığlık atıyordu. O anlar aklımdan çıkmıyor."Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun temizliği için yardıma giden ve selden sağ kurtulan Emre Kuloğlu (18) ise o anları şöyle anlattı: "Okulun giriş katındaydık. Ses geldi, dünya kopuyor sandık. Camdan baktım dereden binanın boyu kadar sel geliyordu. Merdivenlerden en üst kata çıktık. 'Burada kalacağız, bina yıkılacak ve hepimiz öleceğiz' diye ağlıyorduk. Ölümü o an hissettik..."AFAD ve UMKE ekipleri, Rize-Artvin Deniz Polisi, AKUT ve Ankara'dan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin de (JAK) aralarında bulunduğu 314 kişilik ekip selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (40), Cengiz Cevahir (16) ve Halim Köse'yi (90) bulmak için Karadere'yi karış karış tarıyor. Aramalarda, Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor.