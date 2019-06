Seneye torunlarımla birlikte geleceğim

BUGÜN NELER OLDU

Evlendikten sonra Türkiye'den Arjantin'e göç eden ve 69 yıl aradan sonra doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen 85 yaşındaki Raşel Kazes ziyaretini tamamlayarak geri döndü. Kökeni İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan ve henüz 16 yaşındayken Arjantin'e giden İzmir Bergema doğumlu 85 yaşındaki Kazes, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları'nın işbirliğiyle kızı Silvia ile birlikte 69 yıl aradan son Türkiye'ye gelmişti.Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle önceki gece İzmir'den İstanbul'a gelen Kazes, dün sabah saat 09.40'da kızıyla birlikte Boenos Aires'e hareket etti. Kazes, uçağa binmeden önce havalimanında gazetecilere Türkiye seyahatini ve izlenimlerini anlattı. Türkiye'ye geldiği için çok sevinçli olduğunu belirten Kazes, kızı, oğulları ve torunları ile birlikte gelecek yıl yeniden geleceğini söyledi. Türkiye'de kaldığı sürede kendisine çok iyi bakıldığını ifade eden Kazes "Çok iyi insanlarla karşılaştım. Akrabaları gördük. Dönmek lazım. Gelecek sene 5 torunla hepimiz, kızım, kocası, oğullarım hep beraber geleceğiz. Çok memnun kaldım. Çok sevinçliyim. Türk insanları çok iyi bakar. Arabayla gezdim. Gelibolu'da durdum 5 gün. Sonra doğduğum yer olan Bergama'ya gittim" dedi. Ziyareti sırasında tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu anlatan Kazes "Beni yemeğe çıkardılar. Balık yemeğe götürdüler. Her yerde bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Ben burası diğerinden daha iyi diyemem. Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar" diye konuştu.