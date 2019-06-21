Son dakika: 2 çocuk annesi kadına iğrenç tuzak!

Ankara Mamak'ta aynı köyde yaşadığı kişi ile sevgili olan iki çocuk annesi kadın kabusu yaşadı. Ayrılmak istediğini söyledikten sonra "Seni köyde rezil ederim" tehdidi aldı... Ardından sevgilisinin ve arkadaşının tecavüzüne uğradı. Son dakika haberine göre kadının şikayeti üzerine yargılanan sanıklara mahkeme 20’şer yıl hapis cezası verdi. Sanıkların kararı temyiz etmesi üzerine istinaf mahkemesi cezada 2.5 yıl artırıma giderek hapsi 22.5’ar yıla çıkardı.
Ankara Mamak'ta İ.K. aynı köyden evli ve iki çocuk annesi D.F.'yi kadın ismiyle sosyal medyadan ekledi. Burada görüşen ikili arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı.