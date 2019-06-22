Cezaevini haraca bağladı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde geçen yıl Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar ile aynı üniversitede araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu. Sanık Bayar, savunmasında, "Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) Sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım" dedi. Savunmasını avukatı olmadan yapacağını belirten Bayar, "Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım" ifadelerini kullandı. Başını duvara vuran Bayar, müdahalenin ardından SEGBİS ile bağlantı kurulduğu odadan çıkarıldı. Maktul yakınlarıyla 16 müştekinin bulunduğu, 33 tanığın dinleneceği dava dolayısıyla adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sanıklar hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. AA