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ve dünya evine girdi

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019
Demet Şener ve Cenk Küpeli dünya evine girdi

Eskı manken Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile birlikte olmaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına dün akşam Kuruçeşme'deki bir otelde oturdu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kıydığı nikahta Demet Şener'in şahidi Beyhan Bağış, Cenk Küpeli'nin şahidi Lal Cander oldu. Ünlü çift İtalya'da balayı yapacak.

BEKLEMEYE GEREK DUYMADIK
Demet Şener ilk açıklamasında "Çok mutluyuz. İnşallah ömür boyu bu güzel günü yaşarız. Aslında çok soruyordunuz bize 'Ne zaman evleneceksiniz?' diye. Biz her zaman aramızda konuşuyorduk bu konuyu. Çok keyifliyiz. Doğru karar verdiğimize eminiz. Beklemeye gerek duymadık. İnsan ilk tanıştığında doğru insanı bulduğunu anlıyor. Çok küçük bir törenle nikahımız kıyıldı" dedi. Şener bir soru üzerine, "Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz" dedi.

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Demet Şener ve Cenk Küpeli dünya evine girdi
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