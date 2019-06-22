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Evinde ölü bulundu! Vücudundaki darp izleri...

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan evin ölü bulundu. Eşinden ayrı olan Özgöncan oğlu ve gelini ile birlikte yaşıyordu. Kendisinden haber alınamayınca, durumdan şüphelenen yakınları polis eşliğinde eve girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. Hayatını kaybeden kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri olduğu tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 16:19
Evinde ölü bulundu! Vücudundaki darp izleri...

Aydın' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu ve oğlu ile gelini ile aynı evde yaşadığı belirtilen Gülümser Özgöncan'dan haber alınamayınca, durumdan şüphelenen yakınları polis eşliğinde eve girdi. Polis evin çatı katında kadının yerde yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden kadının vücududnun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri cinayet süphelisi oğul M.Ö.'yü aramaya başladı.

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Evinde ölü bulundu! Vücudundaki darp izleri...
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