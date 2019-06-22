Kafeyi basanlarla uzlaştılar

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncuKıvançTatlıtuğ'uneşi BaşakTatlıtuğ'unHarbiye'de işlettiğikafeyi geçen yıl basmayaçalıştığı ve dahaönce de Tatlıtuğ çiftinehakaret ve tehdit içeriklipaylaşımlarda bulunduğuiddiasıyla 4 ayrısuçtan hakkında soruşturmabaşlatılan Sinan A.'ya(28), takipsizlik kararı verildi.Uzlaşma Bürosu'ndangelen raporun ardından alınankararda, Sinan A.'nınedimsiz olarak Tatlıtuğçifti ile uzlaştığı belirtildi.Kafeye gelerek BaşakTatlıtuğ'un ne zaman geleceğinisoran Sinan A., korkankafe çalışanlarınınkapıyı kilitlemesi üzerinekapıyı yumruklayıpiçeri girmeye çalışmıştı.Sinan A., KıvançTatlıtuğ hakkındatehdit ve hakaretiçerikli paylaşımlardadabulunmuştu.