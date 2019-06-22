Kafeyi basanlarla uzlaştılar

Ünlü oyuncu
Kıvanç
Tatlıtuğ'un
eşi Başak
Tatlıtuğ'un
Harbiye'de işlettiği
kafeyi geçen yıl basmaya
çalıştığı ve daha
önce de Tatlıtuğ çiftine
hakaret ve tehdit içerikli
paylaşımlarda bulunduğu
iddiasıyla 4 ayrı
suçtan hakkında soruşturma
başlatılan Sinan A.'ya
(28), takipsizlik kararı verildi.
Uzlaşma Bürosu'ndan
gelen raporun ardından alınan
kararda, Sinan A.'nın
edimsiz olarak Tatlıtuğ
çifti ile uzlaştığı belirtildi.
Kafeye gelerek Başak
Tatlıtuğ'un ne zaman geleceğini
soran Sinan A., korkan
kafe çalışanlarının
kapıyı kilitlemesi üzerine
kapıyı yumruklayıp
içeri girmeye çalışmıştı.
Sinan A., Kıvanç
Tatlıtuğ hakkında
tehdit ve hakaret
içerikli paylaşımlarda
da
bulunmuştu.