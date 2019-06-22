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Kafeyi basanlarla uzlaştılar

Giriş Tarihi: 22.6.2019
Kafeyi basanlarla uzlaştılar
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ'un Harbiye'de işlettiği kafeyi geçen yıl basmaya çalıştığı ve daha önce de Tatlıtuğ çiftine hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 4 ayrı suçtan hakkında soruşturma başlatılan Sinan A.'ya (28), takipsizlik kararı verildi. Uzlaşma Bürosu'ndan gelen raporun ardından alınan kararda, Sinan A.'nın edimsiz olarak Tatlıtuğ çifti ile uzlaştığı belirtildi. Kafeye gelerek Başak Tatlıtuğ'un ne zaman geleceğini soran Sinan A., korkan kafe çalışanlarının kapıyı kilitlemesi üzerine kapıyı yumruklayıp içeri girmeye çalışmıştı. Sinan A., Kıvanç Tatlıtuğ hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda da bulunmuştu.
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