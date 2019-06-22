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Kovulan işçi dehşet saçtı

’nde, fabrika işçisi Şahin Y., işten çıkarıldığını öğrenince ruhsatsız tabancayla çalıştığı fabrikaya geldi. Rastgele ateş açan Şahin Y., iki işçiyi yaraladı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019
Kovulan işçi dehşet saçtı
Kocaeli Başiskele ilçesi Yeniköy mevkisinde bulunan bir fabrikada çalışan ve işten çıkartıldığını öğrenen Şahin Y. ruhsatsız tabanca ile fabrika önünde rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 işçi yaralandı, kaçan Şahin Y. aranıyor. Yeniköy Serbest Bölge'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan Şahin Y.'ye işten çıkartıldığı söylendi. Bu duruma sinirlenen Şahin Y., dün sabah evinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak fabrika önüne geldi. İşçiler tam servislerden indikleri sırada silahını çıkarıp, rastgele etrafa ateş etti. Olay sırasında kurşunların isabet ettiği işçilerden Ahmet A. sırtından, Rıdvan Ç. ise bacağından yaralandı. Olayın ardından Şahin Y. kaçarken, yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından yaralanan Ahmet A. ile bacağından vurulan Rıdvan Ç. ameliyata alınırken, olayı gerçekleştiren Şahin Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Kovulan işçi dehşet saçtı
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