Mahalle bir anda karıştı... Sebebi pes dedirtti!

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, mahallede çocukların oynamasına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan K.Ü. ile mahalle sakinleri arasında daha önceden defalarca tartışma çıktı. Mahallede sorunun çözülmesi için iddiaya göre imza toplandı ama bir sonuca varılamadı. Geçtiğimiz gün mahalle sakinlerinden Şerife Y., iddiaya göre K.Ü.'nün kızı F.Ü. ile kapı önünde karşılaşıp babasının çocukların oyununa karışmaması konusunda uyarmak istedi ancak konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından K.Ü., yanındaki H.A., O.B. ve S.S. ile mahalleye gelerek Şerife Y., eşi Ahmet Y. (34) ve Serkan A. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerine kavgaya bıraktı, Ahmet Y. ile Serkan A. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.