Manisa'da ve Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre 20 tarım işçisini taşıyan M.S'nin (50) kullandığı 45 J 4845 plakalı minibüs, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde yokuş çıkarken iddiaya göre, şanzıman arızası nedeniyle kontrolden çıkarak geri manevra yaptı.

Yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse çarpan araç, devrildi. Olayda yaralanan 13 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Fidda Elharun'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü, gözaltına alındı.

AKSARAY'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karakol Yaylası'nda meydana geldi. Tarlaya çapa yapmaya giden iki aile üyelerini taşıyan Mustafa İri (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü İri, ile minibüsteki Yasemin İri (39), Gülay İri (15), Fatma İri (13), Ömer İri (6) İbrahim İri (4) ile Halit Akçakaya (51), Müslim Akçakaya (19), Zeliha Akçakaya (18), İbrahim Akçakaya (15) ve Halime Akçakaya (13) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılaran sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.