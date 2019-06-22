Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran

Son dakika haber: 'den peş peşe sağanak yağış ve uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran

Ülke genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterirken, Genel Müdürlüğü de bugüne ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Resmi internet sitesi üzerinden günün beklenen sıcaklık verilerini duyuran MGM, birçok için kuvvetli yağış uyarısını sürdürdü. Birçok bölge ve il için gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çeken Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve olası ulaşımda aksamalara karşı bireyleri tedbirli olmasını gerektiğini belirtti. İstanbul hava durumu bilgisini de paylaşan Meteoroloji, Cumartesi gününü dışarıda geçirmek isteyen bireyler için sıcaklık değerlerini duyurdu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ile 22 Haziran 2019 Cumartesi günü için verilere ulaşabilir, merak ettiğiniz illerdeki değerleri görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.6.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 07:25
Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran

Geçtiğimiz haftadan bu yana süren yağışlar, birçok bölgede ve ilde etkisini devam ettiriyor. Durum böyle olunca, hafta sonu için plan yapmak isteyen bireyler de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile 'nin güncel tahminlerine ulaşmak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bugüne ilişkin sıcaklık verilerini son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ülke genelindeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten MGM, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge ve il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verileri 22 Haziran 2019 Cumartesi gününe ilişkin verilere ulaşabilir, merak ettiğiniz illeri görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN