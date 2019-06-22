Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran

Geçtiğimiz haftadan bu yana süren yağışlar, birçok bölgede ve ilde etkisini devam ettiriyor. Durum böyle olunca, hafta sonu için plan yapmak isteyen bireyler de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile Meteoroloji'nin güncel tahminlerine ulaşmak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bugüne ilişkin hava durumu sıcaklık verilerini son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ülke genelindeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten MGM, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge ve il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verileri 22 Haziran 2019 Cumartesi gününe ilişkin verilere ulaşabilir, merak ettiğiniz illeri görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;