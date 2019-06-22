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Son dakika haberi: 24 yaşındaki genç kız, kurbanı oldu!

Sakarya'dan gelen son dakika haberi yürekleri dağlarken, uzmanların da dikkatini çekti. Yerel bir gazete çalışmakta olan 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu, evinde banyonun yanında ölü bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili rapor hazırlanırken, çarpıcı ifadelere yer verildi. Ayşenur'un hazırladığı karışımın ölümüne çok tehlikeli olduğu ve ölüme sebebiyet verdiği belirtildi. Uzmanlar ise, karışımla ilgili olarak "Yemek borusu ve midede yırtıklarına neden oluyor. Bunun yanında akciğere hasar veriyor ve sonucu ölüme kadar gidiyor" sözlerini kullandı. İşte, son dakika haberinin detayları...

HÜSEYİN CUMALI
HÜSEYİN CUMALI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 09:18
Son dakika haberi: 24 yaşındaki genç kız, ölümcül karışım kurbanı oldu!

Son dakika haberi... Karasu ilçesinde geçen pazar günü 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları polisle birlikte eve gitti.

Çilingir yardımıyla eve giren polis genç kızı banyonun yanında ölü olarak buldu.

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Son dakika haberi: 24 yaşındaki genç kız, ölümcül karışım kurbanı oldu!
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