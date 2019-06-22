Tarihi eserlerimizi iade et

BUGÜN NELER OLDU

Londra'da British Museum (İngiliz Müzesi) dünyanın en değerli tarihi eserlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. İngilizler sömürgelerinden ve başka ülkelerden kaçırılan çok sayıda eseri burada sergiliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, misyonerler ve turistler tarafından kaçırılan yüzlerce eser de bugün İngiliz Müzesi'nde sergileniyor. İngiliz Müzesi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mausolos anıt mezarı, Elgin mermerleri, Apollon'a ait üç büst, Bodrum kalesinden getirilen leopar heykelinin bir bölümü, Tanrıça Demeter Heykeli-Muğla, Helenistik döneme ait Adıyaman Samsat'tan kaçırılan Stel, Zeugma mozaikleri, Milattan önce 1. Yüzyıl'a ait üzerinde Kral Antiochus'un Herakles Verenthragna'yı selamlarken tasvir edildiği zeytinyağı üretmede kullanılan mermer silindir, Sidamara Lahidi'nden çalınan Eros'un başı bulunuyor. İngiltere'deki müzelere diğer ülkelerden gelen "çaldıklarınızı geri verin" talepleri her geçen gün artıyor. Binlerce İslam eserinin de bulunduğu Londra'daki British Museum ve Tabii Tarih Müzesi en çok baskı yapılan kurumların başında geliyor. Türkiye, Yunanistan, Çin, Paskalya Adaları, Gana, Fransa, Nijerya'ın yanı sıra Afrika ve Asya ülkelerinin liderleri, İngiliz hükümetinden kaçırılan eserlerin iadesini istemiş ancak olumlu cevap alamamıştı.