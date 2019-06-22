Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla!

İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra yarın yine 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi olacak.



Geride kalan eğitim döneminde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin sabahçı ve öğlenci olarak eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, yarın yine seçmenlerin akınına uğrayacak. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar'daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.



Seçmen kütüklerinde değişiklik olmadığı için Avcılar'daki 16 seçim noktasında 300 bin 153 seçmen yine 877 sandıkta oy kullanacak. Bu merkezlerde genellikle 4-9 bin seçmen, 19-37 sandık yer alırken, Yeşilkent'teki 3 okulda seçmen sayıları yer yer diğer mahallelerdeki bazı okullara göre genellikle 3 katını, bazı yerlerde ise seçmen sayısı 10 katını aşıyor. Yeşilkent mahallesindeki 131 sandıkta toplam 45 bin 402 seçmen yerel seçimde oy kullanacak. Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda sınıflara konulacak 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkanı'nı seçmek için tercih yapacak.



EN FAZLA GÜVENLİK GÖRELİSİ DE BURADA



Leyla Bayram İlkokulu'ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında, Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un da katıldığı toplantıda bu bölgede alınacak ek önlemler de ele alındı. Bu okulun yanı sıra hemen yanında 11 bin 828 seçmenin oy kullanacağı MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu bulunduğu değerlendirilerek, bölgede geniş önlem alınması kararlaştırılırken, en fazla güvenlik görevlisinin de burada olacağı ifade edildi.





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