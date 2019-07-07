Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Birçok ilde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer bulutlu hava hakim olacakken, birçok ilde de fırtına ve yağış bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN YAYINLADIĞI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU