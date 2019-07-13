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Son dakika haberi: 'de mide bulandıran olay! Engelli genç kıza...

'den gelen son dakika haberi mide bulundurdu... 24 yaşındaki %50 engelli genç kızın rahatsızlığı üzerine doktora gittiğinde ortaya çıkan iğrenç olay İzmir'in Kiraz ilçesinde adeta infial yarattı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan genç kızın gelişmeleri anlatmasıyla ortaya çıkan olaya polis müdahale etti. İşte İzmir'de yaşanan taciz olayının perde arkası ve yaşanan son dakika gelişmleri...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 18:35
Son dakika haberi: İzmir'de mide bulandıran olay! Engelli genç kıza...

İzmir'den gelen son dakika haberi mide bulundurdu... 24 yaşındaki %50 engelli genç kızın rahatsızlığı üzerine doktora gittiğinde ortaya çıkan iğrenç olay İzmir'in Kiraz ilçesinde adeta infial yarattı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, çiftçi Erol Kaymak (23) tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.
Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

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Son dakika haberi: İzmir'de mide bulandıran olay! Engelli genç kıza...
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