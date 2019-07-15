KPSS 2019 Amerikan armudu sorusu! Amerikan armudu nedir? İşte cevabı

Amerikan Armudu ile ilgili bugünkü KPSS sınavında çıkan soru bireylerin dikkatini çekti ve sınava giren vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sınavdan çıktıktan sonra vatandaşlar, "Amerikan armudu nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Amerikan armudu Türkiye'de ve dünyada avokado ismi ile de biliniyor... Haberimizde, KPSS 2019'da çıkan Amerikan armudu sorusu ile ilgili bilgileri bulabilir ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte Amerikan armudu hakkında dikkat çeken bilgiler...