Son dakika haberi: Şanlıurfa’dan acı haber geldi!

Şanlıurfa'dan son dakika acı haber geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup önce tartıştı, sonrasında silahlı çatışmaya girdiler. Silahlı çatışma sonrası 3 kardeşin yaralandığı olayda hastaneye kaldırılan kardeşler yaşamını yitirirken babanın durumunun da ağır olduğu belirtildi. Mehmet Güven (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35), Ramazan Güven (38) çatışmanın isimlerinden. İşte Şanlıurfa'dan son dakika gelişmeleri..

ŞANLIURFA'DAN ACI HABER GELDİ!

Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ve tabancadan çıkan mermiler Mehmet Güven ile oğulları İbrahim Halil, Murat, Ramazan'a isabet etti.

4 yaralı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KARDEŞ ÖLDÜ!

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven kardeşler hayatını kaybetti. Yaralı baba Mehmet Güven'in tedavisi ise devam ediyor. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 3 kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.