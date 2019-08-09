Müslüman dünyasının heyecanla beklediği Arefe Günü geldi çattı. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen Arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar merak ediliyor. İslam dininin kıymet verdiği, duaların bolca kabul olduğu bugünde ibadet edenlerin günahları affolur. İbadetin Allah katında bir değerinin olabilmesi için sadece O'nun rızası için yapılması gerekmektedir. Peki Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü hangi dualar okunur? İşte merak edilen tüm detaylar…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Müslüman alemi Arefe günü ibadetlerini ve okunacak duaları şimdiden araştırmaya başladı. Sabah.com.tr'de sizler için özel olarak hazırladığımız Arefe günüyle alakalı duaları ve ibadetleri haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.