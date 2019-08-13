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'da saniye saniye dehşet! Trenin altında kaldı

'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı sırasında trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.8.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 15:59
Hatay'da saniye saniye dehşet! Trenin altında kaldı

Erzin ilçesi Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos'ta yük treninin karşıya geçmeye çalışan Sedat Kozak'ın (45) kullandığı traktöre çarpma anı trenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada raylardaki traktörde bulunan sürücü Kozak'ın araçtan inmeye, oğlu Mehmet Kozak'ın ise uzaklaşmaya çalıştığı yer alıyor. Trenin traktöre çarpma anı görülüyor.

Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetmiş, oğlu yaralanmıştı.

Hatay'da yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

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Hatay'da saniye saniye dehşet! Trenin altında kaldı
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