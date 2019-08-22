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’den son dakika haberi ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan son dakika raporlarına göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Sabah erken saatlerden itibaren başlayacak kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini göstermesi beklendiği için ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Öte yandan haftanın son iş gününde vatandaşlar evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Cuma tarihli hava durumu tahmin raporları.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 07:06
Meteoroloji’den son dakika haberi ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos

Bugün ve haftasonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına çevirdi. "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son verilere göre yurdumuzun bazı kesimleri kuvvetli yağışlar bekleniyor. . Sabah erken saatlerden itibaren başlayacak kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Haberimizden illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre haritalı hava durumu raporları...

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Meteoroloji’den son dakika haberi ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos
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