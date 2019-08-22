Meteoroloji’den son dakika haberi ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos

Bugün ve haftasonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına çevirdi. "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son verilere göre yurdumuzun bazı kesimleri kuvvetli yağışlar bekleniyor. . Sabah erken saatlerden itibaren başlayacak kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Haberimizden illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre haritalı hava durumu raporları...