Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?

'den son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ağustos ayının sonuna gelinirken, birçok bölgede sıcak havalar yerini sağanak yağışlara bırakmaya başladı. Hal böyle olunca, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer ediniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz başta olmak üzere sağanak yağışlar karşısında vatandaşları uyarırken oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi. MGM, ayrıca önümüzdeki 5 güne ilişkin tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ve İstanbul hava durumu hakkında da bilgi verdi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilir, önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.8.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 20:52
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?

Yeni hafta yaklaşırken 'den son dakika ve sağanak uyarısı geldi. Ağustos ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, birçok ilde sıcaklık değerleri değişirken sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM, önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken Doğu Karadeniz başta olmak birçok ili sağanak yağış konusunda uyardı. Kurum ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BU HAFTA NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı konusunda konusunda bilgi edinebilir, önümüzdeki günlere ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN