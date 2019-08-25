Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?

Yeni hafta yaklaşırken Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak uyarısı geldi. Ağustos ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, birçok ilde sıcaklık değerleri değişirken sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM, önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken Doğu Karadeniz başta olmak birçok ili sağanak yağış konusunda uyardı. Kurum ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BU HAFTA NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı konusunda konusunda bilgi edinebilir, önümüzdeki günlere ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.