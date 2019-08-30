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'den ve birçok il için ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok il için ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanırken hafta sonu ile beraber tatil planı yapanlar yollara düştü. Hal böyle olunca, gidilecek yerler hakkında önceden fikir sahibi olunması için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Bugüne ilişkin hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Rüzgara da dikkat çeken MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İşte, 30 Ağustos 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 08:09
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından aralarında 'un da bulunduğu birçok il için ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili kapsamında hafta sonu ile beraber tatillerini birleştirip yollara düşen vatandaşlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak yağış ve hava durumu uyarısında bulundu. Ağustos sonu itibari ile yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan kurum, yağışlardan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, İstanbul'da beklenen gök gürültü sağanak yağış için saat de verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 AĞUSTOS

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 30 Ağustos 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, beklenen sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak?
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