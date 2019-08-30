Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili kapsamında hafta sonu ile beraber tatillerini birleştirip yollara düşen vatandaşlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak yağış ve hava durumu uyarısında bulundu. Ağustos sonu itibari ile yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan kurum, yağışlardan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, İstanbul'da beklenen gök gürültü sağanak yağış için saat de verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 AĞUSTOS

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 30 Ağustos 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, beklenen sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz.