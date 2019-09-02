Kadın denizciler barışa yelken açtı

Deniz tutkunu kadın denizcilerin bir araya gelerek kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek amacıyla oluşturduğu "Tutku mm" ekibi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Bodrum Milta Marina'dan Yunan adalarına açıldı. "Tutku mm" teknesine yine kadınlardan oluşan "Nil" ve "Nora" isimli iki tekne de katıldı. Bodrum'dan çıkan kadın yelkenciler, Leros, Kalimnos ve Lipsi adalarını kapsayan bir seyir yapacaklar.



SON ANDA BIR TEKNE DAHA KATILDI

110 deniz millik seyir yapacak olan kadın denizciler, Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle Ege sularında barış rüzgarları estirecek. "Tutku mm" teknesinin kaptanı Neşe Hasipek, yaptığı açıklamada "Biz bu sene çoğalarak gidiyoruz. 3 tekne olduk. Seneye inşallah daha da fazlalaşarak gideceğiz. Yunan adalarına gidiyoruz. Bu sene Yunan adalarından bize katılım yok. Umarım bizi görünce katılmaya karar verirler. Biz bunu her sene yapmak istiyoruz. Biraz daha götürüp bu projeyi gençlere devredeceğiz. Leros, Kalimnos ve Lipsi adalarına gideceğiz. Lipsi'de 2 gün kalacağız. Orada bir arkadaşımız fotoğraf sergisi açtı. Ona destek olacağız orada. Yunan adalarında geleceğimizi biliyorlar. Kalimnos'ta bekleniyoruz. Lipsi Belediye Başkanı bizi destekliyor" dedi. Neşe Hasipek, daha önceden Yunan kadın yelkencilerin de kendilerine katılmasını planladıklarını da sözlerine ekleyerek "Yunan kadın yelkenciler bize mutlaka orada katılacaklardır. Bu seneki seyrimiz 5 gün sürecek" dedi. Yunan adalarına yapacakları barış seyrini geleneksel hale getireceklerini ifade eden Hasipek, "Barış Seyri, sosyal medyada "deniztutkususeyirde" adresinden günlük yayın yapacak ve "Yurtta Barış Dünyada Barış" mesajını vermeye devam edecek" diye konuştu.

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