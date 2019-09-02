Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Sağanak yağışlara ve sele dikkat! 2 Eylül 2019

Meteoroloji'den peş peşe son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor! Eylül ayının gelmesiyle beraber yurt genelinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklıklar düşüş gösterirken beklenen değerler mevsim normallerine yaklaşıyor. Haftanın ilk günü itibari ile gerek işlerine gerekse çocuklarını uyum programı kapsamında okullarına bırakacak olan veliler de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden bugüne ilişkin beklediği tahminleri yayımlarken; çok kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz merkezli uyarı yapan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2 EYLÜL

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.