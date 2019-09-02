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'den son dakika ve uyarısı! Sağanak yağışlara ve sele dikkat! 2 Eylül 2019

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve uyarısı geldi. Eylül ayı itibari ile Batı bölgeleri başta olmak üzere sıcaklıklarda azalma görülürken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. MGM de, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyururken çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen kurum, bölge bölge hava durumu değerlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:39
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Sağanak yağışlara ve sele dikkat! 2 Eylül 2019

'den peş peşe son dakika ve uyarıları gelmeye devam ediyor! Eylül ayının gelmesiyle beraber yurt genelinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklıklar düşüş gösterirken beklenen değerler mevsim normallerine yaklaşıyor. Haftanın ilk günü itibari ile gerek işlerine gerekse çocuklarını uyum programı kapsamında okullarına bırakacak olan veliler de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden bugüne ilişkin beklediği tahminleri yayımlarken; çok kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz merkezli uyarı yapan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2 EYLÜL

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Sağanak yağışlara ve sele dikkat! 2 Eylül 2019
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