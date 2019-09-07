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'de dehşet saçtı

’in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.’yi darbedip, kardeşleri H.B.(11) ile E.B.’yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren, polisin, yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen , hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 19:19
İzmir'de genç kız dehşet saçtı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2464 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı. Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İzmir'de genç kız dehşet saçtı
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