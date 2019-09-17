8 Türk’e Küresel Öğretmen Ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası başarıya imza atan öğretmenler göğsümüzü kabarttı. Öğretmenler Zeliş Kurt, Hüseyin Duşbudak, Nurten Akkuş, Gizem Çakal, Aynur Bayazıt, Elem Göktaş, Hakan Yandım ve Gönül Altay birçok eğitimcinin referansıyla yapılabilen başvurularının ardından dünyada ilk 100 öğretmen arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Törene katılamayan Hakan Yandım dışındaki 7 öğretmen, AKS Education'ın organize ettiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen ve 70 ülkeden 12 bin eğitimcinin başvurusunun kabul edildiği "Global Öğretmen Ödülleri" yarışmasının önceki gün gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini aldı. Öğretmenleri, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da yalnız bırakmadı. Büyükelçi Torunlar, "Ben de bir öğretmen çocuğu olarak Türk öğretmenini burada temsil eden bu arkadaşlarımızın mutluluğuna ortak oldum" dedi. İşte gururumuz olan 7 öğretmenden birkaçının başarı öyküsü:Adıyaman'da doğup büyüyen, eğitiminin ardından Bitlis'in Tatvan'da göreve başlayan Zeliş Kurt, 10 yıl önce Menemen'deki okula atandı. Kurt, "Kadın değişir, toplum değişir" projesiyle köydeki kadınların el emeklerini satmalarına imkân yarattı, kadınların sosyalleşmesi için çalışmalar yaptı. Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar Projesi ile de dersleri okulun dışında oluşturdukları orman sınıfına taşıdı. Uygulamalı eğitimle çocuklara farklı bir eğitim öğretim ortamı sundu.Duşbudak dezavantajlı öğrencilere yönelik birbirinden güzel birçok sosyal ve kültürel çalışmayı hayata geçirdi. "Bir Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor Projesi" kapsamında ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 27 bin öğrenciyi sinemayla buluşturdu. "Paylaşacağın Bir Kitap, Bir Oyuncağın Var Mı Projesi" ile de başta anaokulları olmak üzere eğitim kurumlarına kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak temin edilmesine öncü oldu. Engellilere yönelik etkinliklere ve çevre temizliğine yönelik projelere de imza attı. Geçen yıl "81 İl 81 İyi Örnek" programında "yılın öğretmeni" olarak Ağrı'yı temsil etti.10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, "Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi" 45 ilde uygulanır hale geldi.