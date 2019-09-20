Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay neden öldü? İşte hayatı ve merak edilenler...

Daha önce 3 kez kanseri yenen ve 4. kez kansere yakalanan Neslican Tay, yaşam mücadelesini kaybetti. Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan hastane, üniversiteli kızın bu akşam saat 21.20'de hayatını kaybettiği duyurdu. Üzücü bu gelişmenin üzerine, Neslican Tay'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Peki, Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

NESLİCAN TAY KİMDİR, KAÇ YAŞINYDAYDI VE NEDEN ÖLDÜ? İŞTE HAYATI

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.