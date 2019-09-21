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Çıkan tartışmada tüm ailesini katletti

’da kredi borcu yüzünden çıkan tartışmada (23) annebabasını ve iki kardeşini öldürdü. Aydın cinayet silahıyla birlikte yakalandı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019
Çıkan tartışmada tüm ailesini katletti
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Veysel Aydın, iddiaya göre ailesiyle kredi borcu sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın, önce üvey babası Kadir Açıkalın (45) annesi Kader Aydın (42) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak daha sonra da 13 yaşındaki üvey kardeşi Nazlıcan Açıkalın'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı Veysel Aydın, cinayetleri işledikten sonra evden kaçtı. Kadir Açıkalın'ın işe gelmediğini farkeden iş arkadaşları, kapıyı da açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girince 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kocaeli Darıca'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Veysel Aydın, İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Aydın'ın ilk ifadesinde cinayetleri kredi borcu yüzünden çıkan tartışma sonucunda işlediğini söylediği öğrenildi.
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Çıkan tartışmada tüm ailesini katletti
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