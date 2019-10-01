Son dakika haberi: İstanbul'da artçı bir deprem daha oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesi!

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta olan 5.8 şiddetinde depremin akabinde artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da sabah 07.32 sularında 2.1 şiddetinde bir deprem daha oldu. Kandilli, depremin derinliğini 15.3 km olarak duyururken, artçı sarsıntılar da 350'yi aşmış oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER KORKUTUYOR

Bilindiği üzere, Kandilli Rasathanesi tarafından geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, son yirmi yılda 5.8 şiddetindeki depreme benzer bir deprem olmadığı belirtilmişti. O tarihten bu yana yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginlik yaratırken son depremler listesi ile güncel bilgilere ulaşmak oldukça önem arz ediyor.

İşte, bugün yaşanan son depremler;