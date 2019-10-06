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'da şüpheli ölüm! Dizlerinin üzerinde cama dayalı şekilde bulundu...

'nın Kepez ilçesinde gerçekleşti. Üç katlı bir apartmanın ilk katında yalnız yaşadığı bilinen 53 yaşındaki 'ın dairesinden gelen kokular dolayısıyla çevredeki vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Şeref Erpolat evinin salon'unda dizlerinin üstünde cama dayalı şekilde ölü bulundu. İşte şüpheli olay hakkında diğer detaylar…

İHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 00:12
Antalya'da şüpheli ölüm! Dizlerinin üzerinde cama dayalı şekilde bulundu...

isimli kişinin 'da yaşadığı evden gelen kokular nedeniyle komşuları ekiplere haber verdi. 53 yaşındaki adamın cesedi salon penceresine dayalı ve dizlerinin üzerine çökmüş şekilde bulundu.

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Antalya'da şüpheli ölüm! Dizlerinin üzerinde cama dayalı şekilde bulundu...
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