İki kardeşten iki çocuk dünyaya getiren kadından son dakika haberi! Hangisi amcası, hangisi babası?

Müge Anlı'nın programında yaşanan ve iki kardeşten iki çocuk dünyaya getiren kadından gelen son dakika flaş haberi seyirciyi ekrana kilitledi. Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep anlattıkları ile herkesi şoke etti. Annesi Fidan Hanım'ın iki kardeşten iki çocuk dünyaya getirdiğini ve hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu merak eden adam programa biyolojik babasını aramaya geldi. Yaşanan son dakika ayrıntılar herkesi dehşete düşürdü.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…