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İki kardeşten iki çocuk dünyaya getiren kadından haberi! Hangisi amcası, hangisi babası?

ile Tatlı Sert programında yaşanan flaş haberi herkesi ekrana kilitledi. 'in akılalmaz hikayesi herkesi şoke etti. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı'da bugün 'ta yaşayan Mustafa Celep'in anlattıkları seyirciyi ekrana kilitledi. 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyleyince seyirciler şoka girdi. İşte konu ile ilgili dehşet ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 17:38
İki kardeşten iki çocuk dünyaya getiren kadından son dakika haberi! Hangisi amcası, hangisi babası?

'nın programında yaşanan ve iki kardeşten iki çocuk dünyaya getiren kadından gelen flaş haberi seyirciyi ekrana kilitledi. 'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası anlattıkları ile herkesi şoke etti. Annesi Fidan Hanım'ın iki kardeşten iki çocuk dünyaya getirdiğini ve hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu merak eden adam programa biyolojik babasını aramaya geldi. Yaşanan son dakika ayrıntılar herkesi dehşete düşürdü.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

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İki kardeşten iki çocuk dünyaya getiren kadından son dakika haberi! Hangisi amcası, hangisi babası?
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