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İstiklal Marşı 10 kıta: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında vatan, kan, toprak, yurt kelimelerinden hangisi en az geçer?

Dünyanın en çok sevilen ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak 'de tarihi anlar yaşanmış ve 1 milyonluk soru vatandaşlar tarafından takdir edilmişti. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? şeklindeki 1 milyonluk soruyu uzun düşünme süresinin ardında doğru olarak cevaplayan genç yarışmacı Arda Ayten büyük ödülün sahibi olmuştu. ’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1 Milyon TL kazandıran bu soru merak konusu oldu. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan On kıtadan oluşan İstiklal marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunun cevabı sizlerle…”

Giriş Tarihi: 7.10.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 20:28
İstiklal Marşı 10 kıta: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında vatan, kan, toprak, yurt kelimelerinden hangisi en az geçer?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? de tarihi anlar yaşatan İstiklal Marşı sorusu yarışmanın ardından büyük beğeni toplamıştı. Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda ve 1 Milyonluk soru ile merhaba demişti. Reyting rekorları kıran yarışmada Arda Ayten 1 Milyonluk soruyu açtırdı ve uzun süren düşünme arasının ardından doğru şıkkı işaretleterek hem yarışma tarihine geçti hem de büyük ödülün sahibi oldu. Sorunun yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca kişi de ekranları başında doğru yanıtı beklemeye başladı. İşte On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunun cevabı...

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İstiklal Marşı 10 kıta: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında vatan, kan, toprak, yurt kelimelerinden hangisi en az geçer?
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