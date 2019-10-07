Mersin’de bir ilk: PatiFest

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak kentin ilk hayvan festivalini düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan PatiFest'e Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridindeki Kültür Park'ta Fenerbahçe Meydanı'nda iki gün sürecek olan festival, evcil hayvanları, sokak hayvanlarını ve hayvanseverleri bir araya getirdi. Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen PatiFest'in açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. PatiFest'in ilk gününde birbirinden renkli aktiviteler yer aldı.