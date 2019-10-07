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Son dakika haberi: Bankadan para çekmek için evden çıktı! Ormanda cesedi bulundu

Afyon'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu... 'da, dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce, bankadan para çekmek için evden çıkıp, kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi. Helvacı'nın başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 19:39
Son dakika haberi: Bankadan para çekmek için evden çıktı! Ormanda cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı ve geri dönmedi. Durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

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BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, dün saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, 40- 50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. Yapılan incelemede başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA
Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüpheli S.I.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Son dakika haberi: Bankadan para çekmek için evden çıktı! Ormanda cesedi bulundu
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